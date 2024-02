Goveji golaž

Sestavine za 4 osebe:

 1 kg govedine (bočnik)

 8 glavic čebule

 pol glavice česna

 velika žlica masti ali nekaj žlic olja

 žlica paradižnikove mezge

 žlica mlete rdeče paprike

 1 dl rdečega vina

 3 dl vode

 5 lovorjevih listov

 2 žlički soli

 celi in mleti poper

Priprava:

1. korak:

Goveje meso operemo in narežemo večje kocke. Čebulo in česen pa olupimo in sesekljamo.

2. korak:

V večjem loncu ali ponvi na stopljeno mast stresemo čebulo in jo posolimo. Čebulo med

mešanjem pražimo toliko časa, da postekleni in se malce obarva, dodamo česen, premešamo in še malo popražimo, da česen zadiši.

2. korak:

Če je lonec dovolj velik, prepraženo čebulo potisnemo ob rob in na sredino stresemo kocke

mesa in mešamo še toliko časa, da meso porjavi. Pazimo, da se ne prepeče. Med mešanjem dodamo paradižnikovo mezgo in mleto rdečo papriko. Če je posoda manjša, pa čebulo raje predevamo na krožnik in jo kasneje vrnemo v lonec. Najprej zalijemo z vinom, premešamo in dodamo še vodo, lovorova lista, sol in poper, premešamo in lonec pokrijemo. Znižamo temperaturo in počasi kuhamo še vsaj dve uri oziroma toliko časa, da se vsa čebula razpusti, meso pa postane mehko in voljno. Med kuhanjem golaž večkrat premešamo. Po potrebi prilijemo še malo tekočine.

Da bo golaž res pravi, ga je treba kuhati dolgo in počasi, odličen je s polento, seveda lahko

izberemo tudi kakšno drugo prilogo.