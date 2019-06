Gospodarske razmere v celjski regiji se izboljšujejo

Podobno kot drugod po državi, podjetja izboljšujejo poslovne rezultate tudi na širšem Celjskem. Podatki kažejo, da so tako gospodarske družbe kot zasebni podjetniki v savinjski statistični regiji lani v primerjavi z letom prej povečali prihodke in dodano vrednost na zaposlenega, povišale so se plače ter izboljšala plačilna sposobnost podjetij.

Lanski prihodki v regiji »težki« skoraj 7 milijard evrov

Lani so se razmere v slovenskem gospodarstvu še izboljševale, a bolj umirjeno kot predlani. Tudi v naših krajih. Po podatkih Agencije za javne finance in storitve (AJPES) je lani v savinjski statistični regiji poslovalo 5.448 gospodarskih družb in 5.587 samostojnih podjetnikov, ki so skupaj zaposlovali približno 49.000 ljudi. Prihodki podjetij so se v zadnjem letu povečali za 9 odstotkov in so znašali 6 milijard 800 milijonov evrov. Še bolj, za 11 odstotkov, so porasli prihodki, ki so jih podjetja ustvarila na tujih trgih. Kot je še povedala vodja celjskega izpostave AJPES-a Darja Lipičnik, je nekoliko porasla tudi dodana vrednost na zaposlenega, prav tako je višja povprečna bruto plača zaposlenih. »Še vedno je sicer nižja od slovenske povprečne bruto plače, a je porasla za skoraj 6 odstotkov. To pomeni, da so se osebni dohodki povečevali nekoliko hitreje kot produktivnost dela. To sicer ni dobro, vendar moramo vedeti, da je v bilo minulih letih obratno – rast plač je zaostajala za rastjo produktivnosti dela,« pojasnjuje Lipičnikova.

Optimizem upravičen tudi v prihodnje?

Rastejo tudi prihodki, ki jih ustvarijo samostojni podjetniki. Lani so se v primerjavi z letom 2017 povečal za 11 odstotkov. Dodana vrednost na zaposlenega pri samostojnih podjetnikih je porasla za 7 odstotkov, osebni dogodkih pa za skoraj 6 odstotkov. Se bodo pozitivni trendi v gospodarstvu nadaljevali? Smo lahko optimistični? »Težko je sicer napovedati, kaj bo v prihodnjem obdobju. Razmere v globalnem svetu so hitro spremenljive in nepredvidljive. Zato je težko napovedati karkoli zanesljivega. Še posebej za gospodarske družbe, ki so odvisne od razmere na tujih trgih. Osebno ocenjujem, da je boljša neka umirjena kot pa pretirana rast, ki lahko ponovno privede do pregretja gospodarstva,« še meni Lipičnikova. Sicer pa se na trgu dela število brezposelnih še vedno zmanjšuje. Konec leta je bilo v Sloveniji registriranih približno 78.500 brezposelnih oseb, stopnja brezposelnosti se je gibala okoli 8 odstotkov. V savinjski regiji pa je bilo konec preteklega leta okoli 10.800 registriranih brezposelnih, to je nekaj manj kot 9 odstotkov.