Gorski reševalci opozarjajo, da je treba biti zelo pazljiv tudi ob obisku Pohorja

Na območju Lovrenških jezer so gorski reševalci morali posredovati že prvi dan novega leta. Onemoglo osebo so uspešno, tudi s pomočjo teptalnega stroja, prepeljali do počitniškega naselja na Rogli, kamor so pospremili tudi svojce. Inštruktor Gorske reševalne službe Maribor Ljubo Hansel pa opozarja, da je v tem času, ko je zapadlo veliko snega, treba biti še posebej previden tudi ob obisku Pohorja: “Sneg se ob vremenskih in temperaturnih spremembah precej spreminja in posledično nastajajo nevarne situacije. Na Pohorju je zaradi megle, oblačnosti ali padavin dostikrat možno zaiti. Zaradi vetra pa se sledi, ki smo jih pustili za sabo hitro zasujejo. Dejstvo je tudi, da za reševanje v težjih vremenskih pogojih reševalci potrebujemo dosti več česa kot bi ga potrebovali, ko je vreme lepo.” Planince oz. pohodnike tudi opozarjajo, da naj imajo s sabo primerno opremo, ki jo morajo znati tudi uporabljati. Upoštevati je treba tudi pravila varne hoje. V nahrbtnik med drugim sodi tudi termo flaša s toplim čajem. Še to: ne pozabite, da se baterija mobilnega telefona v mrazu hitreje prazni. Gorskim reševalcem sicer pri reševanju pomagajo tudi helikopterske posadke Policije in Slovenske vojske, vendar na takšno pomoč vedno ne morejo računati, saj so te ekipe lahko zasedene z drugimi aktivnostmi ali je več intervencij hkrati. (Jure Mernik)

Foto: Gorska reševalna služba Maribor

Oglas