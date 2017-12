Gorica pri Slivnici: hudo ranjen pri padcu s strehe, ki jo je poškodoval veter

Krajan Gorice pri Slivnici je bil hudo ranjen pri padcu s strehe. V torek je pregledoval škodo na strehi, ki jo je povzročil veter. Pri tem je padel približno tri metre globoko. Zaradi hudih ran so ga odpeljali v celjsko bolnišnco, poročajo šentjurski policisti in obenem svetujejo, da se podobnih popravil občani ne lotevajo sami, če za to niso strokovno usposobljeni oziroma vsaj primerno zavarovani z zaščitnimi sredstvi.

Več dogodkov, ki so jih v minulih dneh obravnavali na območju Policijske postaje Šentjur:

Požar v stanovanjskem bloku

6. 12. 2017 je zagorelo v stanovanjskem bloku v Šentjurju. Lastnik je dal na štedilnik olje, nato pa zadremal. Pričelo je goreti. Lastnika je ogenj opekel po rokah, med poskusom gašenja se je nadihal dima. Ogenj je popolnoma uničil manjšo kuhinjo ter zadimil celo stanovanje.

Zaseg osebnega vozila

7. 12. 2017 so policisti ustavili in kontrolirali voznika, ki mu je alkotest pokazal manjšo količino alkohola v izdihanem zraku. Policistom se je izkazal z dvojnikom vozniškega dovoljenja in ni hotel razumeti, da mu je bil original že odvzet, vožnja vozila pa prepovedana. Vozniku je bil zasežen avtomobil.

Prijetje tujca

Dne 8. 12. 2017 so policisti v Šentjurju kontrolirali državljana Romunije. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da osebo in avtomobil iščejo kriminalisti iz Brežic, ker ga sumijo sprovajanja prebežnikov čez državno mejo. Odrejeno mu je bilo pridržanje, vozilo pa zaseženo.

Pogrešanje mladoletnika

9. 12. 2017 je občanka povedala, da pogreša svojega mladoletnega sina, ki se ni vrnil domov. Stekla je akcija. Pri tem je bilo ugotovljeno, da na območju PP Slovenske Konjice pogrešajo tudi mlajše dekle. Zadevi so policsti povezali. Pogrešana sta bila 11. 12. 2017 izsledena v Celju. Ugotovljeno je bilo, da razlog za beg mladoletnikov niso bile le težave v adolescenci. Policisti bodo o okoliščinah obveščali pristojne službe.

Požar v hlevu

10. 12. 2017 je občanu pričelo tleti okoli dimnika, v hlevu. Zaradi pravočasne zaznave dogajanja in hitre intervencije gasilcev večja materialna škoda ni nastala.

Ogenj v drvarnici

Dne 11. 12. 2017 je znova zagorelo, tokrat v Gorici pri Dobjem. Lastnik je v drvarnici zakuril pod kotlom (v »alfi«) in odšel. Ogenj je iz kurišča prešel na drva, ki so začela goreti. Lastnik je pričel požar gasiti sam, dokončno pa so zadevo pogasili lokalni gasilci. V požaru je nastala le manjša materialna škoda.

Pripravil:

Dež. PP Andrej Mestek