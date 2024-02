Gorenjska enolončnica – govnač

Sestavine za 4 osebe:

– manjša glava zelja ali ohrovta

– 4 krompirji

– 1 čebula

– pol glave česna

– žlica masti

– žlica ostre moke

– sol in poper

Priprava

1. korak:

Zelju odstranimo zgornja lista, ga dobro pregledamo, odrežemo, kar je potrebno odstraniti in speremo pod tekočo vodo. Zelje prepolovimo, mu odstranimo stržen in ga narežemo na trakove. Krompir olupimo in narežemo na koščke.

2. korak:

Zelje in krompir damo v večji lonec, zalijemo z vodo, da pokrije sestavine, solimo in popramo ter pustimo vreti vsaj dobre pol ure.

3. korak:

Medtem na vroči masti na srednjem ognju prepražimo nasekljano čebulo, dokler ni zlato

rjavkaste barve, nato ji dodamo sesekljan česen, počakamo, da zadiši in dodamo še žlico ostre moke ter vse skupaj premešamo in pražimo še nekaj sekund. Nastalo zmes vmešamo lonec z zeljem in krompirjem, da zgostimo omako in obogatimo okus.

4. korak:

To starodavno enolončnico lahko ponudimo s kuhano govedino, hrenovko, ocvirki ali kot

samostojno jed.

1 od 1

Enolončnica iz sladkega zelja in krompirja z zanimivim imenom govnač je tradicionalna

gorenjska jed. Ker je vsaka gospodinja dodala kaj svojega, najdemo za to jed različne recepte,

mi smo izbrali enostavnega.