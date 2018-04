Velikonočni konec tedna je v več krajih po Štajerski tudi v znamenju pokanja s karbidom in možnarji. Druženje ob velikonočnem pokanju so že včeraj organizirali krajani Gorenja pri Zrečah. S tradicionalnim pokanjem nadaljujejo še danes ves dan. Skupno so letos pripravili kar 35 sodov.

Več o dogajanju v prihodnji številk NOVIC. Sicer pa policija vse opozarja, naj bodo pri pokanju s karbidom in možnarji zelo previdni.