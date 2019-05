Gorenje pri Zrečah: Ob godu sv. Florjana maša za gasilce

Včeraj je godoval sv. Florjan, zavetnik gasilcev, zato so v številnih cerkvah na Štajerskem in drugod po Sloveniji potekale gasilske maše. Tako je bilo danes tudi na Gorenju pri Zrečah, kjer so že drugo leto zapored, ob godu sv. Florjana pripravili mašo za gasilce. Ešalon gasilcev je krenil izpred kapelice do cerkve. Pri tej maši, ki jo je vodil domači duhovnik Stanko Krajnc so se gasilci spomnili vseh tovarišev, ki so že pokojni. Prav tako so se pri maši zahvalili in prosili svojega zavetnika za varnost na intervencijah, vajah ter pri ostalih aktivnostih, ko priskočijo sočloveku na pomoč. Ob koncu je v prostorih gasilskega doma bilo prijetno druženje ob dobrotah, ki so jih pripravile članice in člani društva.

