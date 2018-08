Gorenje pri Zrečah: 30 let Gostišča Smogavc

Gostišče Smogavc iz Gorenja pri Zrečah je včeraj obeležilo 30-letnico delovanja. Na zelenici pri gostilni so vsem obiskovalcem brezplačno delili specialitete iz gostišča po principu odprte kuhinje. Obiskovalci so lahko poskušali tudi dobrote ponudnikov v sklopu Destinacije Rogla – Pohorje. V sklopu kulturnega programa je zaigrala Godba na pihala Zreče. Nekaj besed sta spregovorila tako Ludvik Smogavc, kot njegov sin Gregor Ludvik Smogavc, ki nadaljuje družinsko tradicijo na kultni točki Pohorja. Župan občine Zreče, mag. Boris Podvršnik pa je družinskemu gostišču podaril priznanje za uspešno dolgoletno delovanje. Za glasbo pozno v noč so poskrbeli člani ansambla Glas, kot presenečenje pa so nastopili tudi Poskočni muzikanti. Med Gorenjem in Slovenskimi Konjicami je popoldne vozil tudi brezplačni turistični avtobus.

