Google Street View: Avtomobil znova snema naše ceste

Google Street View avtomobil je od sredine junija znova na slovenskih cestah, kjer zbira podatke, s katerimi bodo nato posodobili lokalne podatke na zemljevidih Google Maps. Snemanje naj bi zaključil nekje sredi avgusta. Prvič je vozilo Slovenijo obiskalo že poleti leta 2013, posnetki slovenskih cest pa so bili leta 2014 prvič umeščeni na zemljevidih Google Maps. Materiale, ki jih posnamejo, obdelajo in zakrijejo obraze ljudi ter registrskih tablic. Uporabniki pa lahko ‘neprimerne’ slike tudi označijo in jih odgovorni nato odstranijo še naknadno.

Več postopkov snemanja

Projekt so prvič predstavili leta 2007 v Združenih državah Amerike, danes zagotavljajo 360-stopinjske fotografije lokacij že na vseh sedmih celinah. Poleg osebnega vozila pa za snemanje uporabljajo še druge pripomočke. Nahrbtnik uporabljajo, ko dostop z avtom, trikolesom, vozičkom ali motornimi sanmi ni mogoč. Prvo območje, ki so ga posneli, je bil težko prehoden skalnati teren arizonskega Velikega kanjona.

Voziček so najprej uporabili v muzejih, da so se izognili težavam pri prenašanju opreme skozi vrata muzejev in okrog umetnin. Z njim so zbirali poglede ne le po muzejih, ampak tudi po drugih lokacijah, recimo v Beli hiši in na športnih stadionih.

Na pot z rikšo

Tudi za smučarje, deskarje na snegu in ljubitelje hoje s krpljami, ki raziskujejo gorati predel znanega smučarskega središča v Kanadi Whistler Blackcomb in hribovita zasnežena območja okoliških smučarskih središč, so obdelali. Tokrat s kamerami na motornih saneh.

V ozke ulice velemest, kjer dostop z vozili ni možen, so za snemanje razvili sistem, nameščen na trikolesu. Trikolesna rikša z visoko dvignjenim sistemom za fotografiranje samodejno zbira posnetke, medtem ko voznik poganja pedali. S tem so med drugim posneli živalske vrtove, Stonehenge in mesta z Unescovega seznama svetovne dediščine.