Godba na pihala Zreče navdušila na tradicionalnem koncertu z gosti

Božični dan je tudi tokrat v športno dvorano Zreče privabil več sto obiskovalcev, ki so se udeležili tradicionalnega božično-novoletnega koncerta Društva godbenikov Zreče. Že štirinajsto leto zapored so zreški godbeniki, pod vodstvom kapelnika Avgusta Skaze, poskrbeli za pravo praznično vzdušje, brez vstopnine. Gostje na koncertu so letos bili člani ansambla Alpski kvintet, z Otom Pestnerjem na čelu. Še posebej je s svojim nastopom navdušila tudi domačinka Danijela Burjan, ki je v minulem letu osvojila naziv Miss Earth in se uvrstila med top 12 deklet na svetu. Prireditev je povezovala Maja Šturm Razboršek. Zbranim je voščil tudi župan Občine Zreče, mag. Boris Podvršnik.

Tradicionalno bodo zreški godbeniki organizirali ponovitev koncerta. Ta bo v petek, 11. januarja 2019, v Snežni dvorani Hotela Planja na Rogli.

Foto: Evelin Brodnik