Glovo odhaja iz Celja in Slovenije

Dostava hrane. V Celju in drugod po državi bo Glovo dostavljal le še do 10. maja.

Odpravnine. V Glovu Slovenija je zaposlenih 19 oseb, za vse bodo zagotovili odpravnine nad zakonsko predpisanim minimumom.

Glovo, eden izmed vodilnih ponudnikov dostave hrane in drugih izdelkov na dom, bo svoje storitve v Celju in Sloveniji prenehal nuditi 10. maja ob 22. uri zvečer. Španski dostavljalec tako po slabih treh letih zapušča slovenski trg. V knežjem mestu bo za dostavo hrane in drugih izdelkov ostalo le še konkurenčno podjetje Wolt.

Odločitev za slovo

Na Glovu so ob odločitvi za zaprtje na slovenskem trgu zapisali: »Po temeljitem premisleku smo sprejeli odločitev, da zaključimo z delovanjem v Sloveniji. V prihodnje bo podjetje Glovo svoje naložbe usmerilo v krepitev svojega položaja v 23 državah, v katerih deluje, kar nam bo omogočilo boljše storitve za milijone strank, ki dnevno uporabljajo aplikacijo Glovo,« so zapisali v sporočilu za javnost. Ana Fraile, generalna direktorica družbe Glovo Slovenija, se je ob tem zahvalila vsem strankam, partnerjem in dostavljavcem. Vsi so bili o njihovi odločitvi o zaprtju ustrezno obveščeni, za vse deležnike pa bodo v naslednjih dneh zagotovili čim bolj gladek postopek prenehanja, do konca meseca bo na voljo še služba za pomoč kupcem.

Zgodba Glova v Sloveniji

Spomnimo, špansko podjetje Glovo je leta 2021 v Sloveniji kupilo enega največjih ponudnikov dostave hrane na dom pri nas, Ehrano. Glovo deluje v Evropi in Afriki. Podjetje je znano predvsem po tem, da ne dostavlja samo hrane, ampak tudi ostale izdelke. Aplikacija povezuje uporabnike z restavracijami, trgovskimi verigami, lekarnami in maloprodajnimi trgovinami, vključuje pa tudi kategorijo razno, ki uporabnikom omogoča, da naročijo, kar želijo.

Po podatkih iz Ajpesa je podjetje Glovoapp SI v prvem letu po prihodu v Slovenijo imelo 3,8 milijona evrov prihodkov in 2,4 milijona evrov izgube. V letu 2022 podatki Ajpesa kažejo, da so se tako prihodki kot tudi izguba podjetja še povečali: prihodki so narasli na 4,3 milijona evrov, medtem ko se je izguba povzpela na 3,2 milijona evrov. Lani je Glovo v Sloveniji zaključil s 3,7 milijona evrov prihodkov in 2,2 milijona evrov izgube. Več o tem pa v aktualni številki časopisa Celjan.