Gledališče Celje kmalu odpira vrata

Gledališče Celje bo kmalu odprlo vrata, a z določenimi omejitvami. V dvorani bo lahko skupaj z igralci in tonskim tehnikom le 50 oseb, kar je nekje 25 odstotkov razpoložljivosti dvorane. »Gledališče je lažje zapreti v enem dnevu, kot ga odpreti nazaj. Zato smo gledališče odpirali postopoma, najprej je prišel del tehničnega sektorja, čistilke so očistile in razkužile vso hišo, šivilje so zašile maske, trenutno se šivajo prevleke za stole v dvorani,« pojasnjuje upravnica in umetniški vodja Gledališča Celje, mag. Tina Kosi.

Medtem so že začeli z vajami za predstavo Plašč, z adaptacijo predstave z malega na veliki oder. V naslednjem tednu bodo začeli z vajami za dva nova študija in tudi s predstavami Plašč za abonente, po osmem juniju tudi z vajami za tretji študij.

V gledališču so repertoar oblikovali na način, da imajo sedaj manjše zasedbe in za vsako predstavo dve ekipi igralcev. »Zato smo se odločili iz popolnoma racionalnih razlogov, naši igralci so igrali predstave tudi že z vročino, prehlajeni, bolni. V času koronavirusa to ne pride v poštev zato menimo, da bo dvojna ekipa koristila, da bo odpadlo čim manj predstav,« pove upravnica.

S ponedeljkom znova odpirajo vrata blagajne, ki bo po ustaljenem urniku odprta vsak delavnik, najprej pa bodo vračali denar od odpovedanih Dnevov komedije.