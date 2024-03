Glazirana velikonočna šunka

Sestavine za 8 oseb:

prekajena šunka (1,5 – 2 kg)

čebula

4 lovorjeve liste

žlička popra v zrnu

3 dl soka pomaranče

žlica balzamičnega kisa

3 žlice tekočega medu

ščepec mlete pekoče paprike

žlica klinčkov

Priprava

1. korak:

Vodi v globokem loncu dodamo na pol prerezano čebulo, poprova zrna in lovorjeve liste ter

šunko, za vsak kilogram šunke računamo približno eno uro kuhanja. Nato odstavimo in pustimo v vodi, da se nekoliko ohladi. Lahko pustimo tudi čez noč.

2. korak:

V kozici reduciramo oz. pokuhamo pomarančni sok, malo balzamičnega kisa in med, začinjeno z malo pekoče paprike, da dobimo gostejšo mešanico.

3. korak:

Ohlajeni kuhani šunki s prsti in nožem odstranimo kožo. Odstranimo samo kožo, maščobo pa pustimo. Maščobo lepo zarežemo do mesa tako, da naredimo kockice. Med zareze napikamo klinčke, premažemo s polovico medene mešanice in šunko predevamo v globok pekač, ki ga pokrijemo (lahko tudi z alufolijo). Pekač postavimo v na 160°C ogreto pečico za dobro uro.

4. korak:

Pekač vzamemo iz pečice in šunko premažemo s preostankom medene mešanice in znova

postavimo v pečico še za 40 minut, tokrat pustimo odkrito, da šunka dobi zlatorumeno kožico.

Pečeno šunko pustimo počivati 10-15 minut, nato jo narežemo na tanke rezine in prelijemo s sokom, ki smo ga dobili ob pečenju.

Za velikonočne praznike je najbolj značilna kuhana šunko, glazirana in pečena pa je še bolj

slastna.