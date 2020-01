Glasbene zvezde Štajerske: Žurerji s polno paro naprej!

Ansambel Žurerji. Na velikem predprazničnem finalnem koncertu šova Glasbena zvezda Štajerske, ki so ga ustvarjali na Radiu Rogla, so jih obiskovalci izbrali za novo Glasbeno zvezdo Štajerske. Fante smo k pogovoru povabili tik po razglasitvi zmage. Presenečeni nad zmago in počaščeni, da so osvojili ljudska srca, so že kovali načrte za naprej.

Kako je biti Glasbena zvezda Štajerske?

Zmage sploh nismo pričakovali, pravzaprav ne vemo, kaj na rečemo. Počaščeni smo, da je toliko ljudi glasovalo za nas. To je znak, da delamo prav, da delamo v pravi smeri. Upamo, da je zmaga na Glasbeni zvezdi Štajerske le ena stopnička od mnogih, ki upamo, da bodo še prišle.

12 finalistov se je predstavilo na finalnem koncertu in vi ste osvojili največ glasov. Občin-stvo vas je očitno sprejelo za svoje.

Za vse glasbenike je šov Glasbena zvezda Štajerske velika priložnost. Ogromno ljudi je sprem-ljalo dogajanje, na radiu, družbenih omrežjih, ob veliki medijski podpori. Veliko ljudi je prišlo na finalni koncert in vsi naši glasbeni kolegi, ki so stali na finalnem odru, so že s tem naredili ogromno za svoj ansambel in glasbo.

Z zmago ste osvojili lepe nagrade, tudi bon za snemanje pesmi v studiu in za snemanje videospota. Kakšni so vaši načrti za naprej?

Naredili smo že seznam pesmi, ki bi jih lahko posneli v studiu, nismo pa se še odločili, točno kaj bomo snemali. Načrti za naslednje leto so sicer že znani. Pojavili se bomo še na kakšnem festivalu, predstavili bomo tri ali štiri nove pesmi in jih verjetno pospremili tudi z glasbenimi spo-ti. Nagrada, ki smo jo osvojili, nam bo tako zelo prav prišla. Za svoje poslušalce se bomo vsekakor trudili še naprej.

Ustvarjate svojo glasbo, v finalu pa se niste predstavili s svojo pesmijo.

Predstavili smo se s pesmijo Modrijanov ‘Bog te živi’. Gre za nam zelo ljubo pesem, je takšna ‘na šus’, zato smo jo izbrali.

Sicer pa smo doslej posneli že pet svojih pesmi in posneli tudi štiri videospote. Trenutno pripravljamo novo pesem, ki jo bomo kmalu predstavili poslušalcem. Gre za polko, ne bi še izdali naslova, kaj več pa lahko vsi vidijo na našem Instagramu in Facebooku. Tam redno objavljamo vse novosti.

Kaj bi sporočili tistim, ki razmišljajo, ali bi sodelovali v šovu Glasbena zvezda Štajerske?

Naj se prijavijo v naslednjo sezono Glasbene zvezde Štajerske. Morda bodo presenečeni. Tudi mi smo sprva nekoliko oklevali, nato pa smo se odločili in kot vidite, se nam je to obrestovalo.

Naj priložnost izkoristimo še za to, da se zahvalimo vsem ustvarjalcem programa Radia Rogla, vsem poslušalcem radia, ki so v prvem krogu glasovali za nas, in vsem obiskovalcem koncerta, ki so nas razglasili za Glasbene zvezde Štajerske. Hvala vsem!

S polno paro naprej

Alen Mastnak, Gregor Kušar, Gašper Kušar in Žiga Tisnikar, člani Ansambla Žurerji iz Vita-nja in Frankolovega, po zmagi v šovu Glasbena zvezda Štajerske s polno paro delajo naprej. Ni časa, da bi počivali na lovorikah, pravijo fantje, ki so v teh dneh že posneli novo skladbo. Ko smo jih tik pred novim letom zmotili na vaji, kjer se pripravljajo na nove nastope, so nam povedali, da so že nekoliko zbrali vtise po zmagi.

“Dobili smo ogromno pozitivnih odzivov in pohval, tako občinstva kot svojih glasbenih kolegov. Pohvalili so naš nastop,” je povedal Alen.

Več o finalu šova Glasbena zvezda Štajerske TU.

(Nina Krobat)