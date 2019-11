Glasbena zvezda Štajerske: trije odlični vokalisti in novi finalisti!

Za nami je že sedmi krog najbolj napetega radijskega šova te jeseni Glasbena zvezda Štajerske! Tokrat so studio Radia Rogla zavzeli trije odlični pevci, dobili pa smo tudi šeste finaliste – zmagovalce prejšnje oddaje.

Voditelja oddaje Pod Roglo se poje in igra Alja Tihle Hren in Blaž Švab sta tokrat gostila pevko Matejo Kamnik in Sain duet. Oboji so se izkazali, tako v pevskem delu kot radijskem intervjuju. Za radijskim mikrofonom so bili sicer prvič.

Mateja Kamnik

Pevka iz Črne na Koroškem, ki zadnjih pet let živi v Slovenskih Konjicah. V Glasbeni zvezdi Štajerske je sinoči v živo zapela pesem Naj sije v očeh skupine Muff:

Sicer pa Mateja prepeva, odkar pomni. Bolj resno se je s petjem začela ukvarjati pred letom in pol, ko ji je Božiček prinesel bon za učenje solo petja pri Petri Turk Rupreht. Najraje prepeva pesmi Tine Turner, čeprav pravi, da je pravi glasbeni jukebox. Za njo je že nekaj nastopov, najbolj pa si želi, da bi spoznala kak dober bend za skupne nastope.

Kako je zapela na vaji nekaj minut pred nastopom v živo, lahko VIDIŠ TU.

Sain duet

Sta mlada Ptujčana, 16-letna Sara Brumen in 19-letni Kevin Toplak. V Glasbeni zvezdi Štajerske sta se predstavila z drugačno različico pesmi Ne veš Poskočnih muzikantov:

Sicer pa oba skupaj nastopata tudi v ansamblu Štajerski zvoki, za katerega sta napisala tudi prvo avtorsko skladbo. Par sta tudi zasebno, pred štirimi meseci pa sta stopila še na skupno glasbeno pot. Za njima je že nekaj uspešnih nastopov, med drugim sta zmagala na Pokaži, kaj znaš v Dobju, tudi v prihodnje pa želita nastopati na festivalih.

Kako sta zapela in zaigrala na vaji, VIDIŠ TU.

Trenutek v finalu!

V šovu Glasbena zvezda Štajerske sta Alja in Blaž razglasila nove finaliste. V preteklem tednu so več glasov zbrali člani Ansambla Trenutek. Skupaj z drugimi finalisti (Sanjskimi muzikanti, Kristino Fermolšek, Petovia kvintetom, Ansamblom Valovi in Ninom Cizejem) bodo nastopili na velikem finalnem koncertu v Slovenskih Konjicah.

Tako je bilo PREJŠNJI TEDEN.

Veliki finale z zvezdami

Veliki finale šova bo v nedeljo, 22. decembra, ob 17.00, v športni dvorani v Slovenskih Konjicah. Vstopnica bo tudi glasovnica – obiskovalci bodo med finalisti izbrali novo glasbeno zvezdo Štajerske.

Z nami bodo tudi: Modrijani, Darja Gajšek, Werner, Dejan Vunjak, Harmonikarska šola Banovšek in prva Glasbena zvezda Štajerske – Nuša Pliberšek!

Vstopnice so na Eventimu in Radiu Rogla Slovenske Konjice že v predprodaji. Ceneje! Imate tudi možnost nakupa VIP vstopnice.

Glasovanje do srede!

Že od sinoči lahko na spletni strani Glasbene zvezde Štajerske glasujete za anambel, ki vas je tokrat bolj prepričal. Tisti, ki bo do srede zvečer zbral več glasov, se bo predstavil v velikem finalu šova

22. decembra v Športni dvorani Slovenske Konjice.

