Glasbena zvezda Štajerske: Super Štajerci, Trenutki, reper v finale!

Za nami je še ena zabavna oddaja Glasbena zvezda Štajerske. V šestem glasbenem ‘dvoboju’ najbolj napetega radijskega šova te jeseni sta se pomerila dva anasambla, izvedeli pa smo tudi, koga iz prejšnje oddaje ste poslali v finale.

Voditelja oddaje Pod Roglo se poje in igra Alja Tihle Hren in Blaž Švab sta v novem krogu Glasbene zvezde Štajerske gostila šest mladih fantov iz Ansambla Trenutek in izkušene glasbenike Super Štajerce. Zabaven intervju, igra ‘resnica ali izziv’ in veeeeelikooo dobre glasbe so zaznamovali še en sredin večer.

Super Štajerci

So trije glasbeniki: Albin Senker, Aleš Zupanc in Tadeja Kušar. Prihajajo z Zbelovske Gore in Celja V Glasbeni zvezdi Štajerske so zapeli in zaigrali pesem Zadnja planika Ansambla Franca Miheliča:

Sicer pa Super Štajerci skupaj igrajo peto leto. Največ nastopajo na zasebnih zabavah, veselicah. Pravijo, da imajo zelo veliko nastopov, preigravajo pesmi narodno-zabavnih ansamblov in zabavno glasbo.

Kako so zapeli in zaigrali na vaji, lahko VIDIŠ TU.

Ansambel Trenutek

Dolenjci, ki imajo med sabo tudi enega Štajerca. So: Žiga Poredoš, Gašper Šinkovec, Jaka Šinkovec, David Mavsar, Matej Mekše in Marko Flajs. Mladi glasbeniki, stari od 17 do 21 let, so se predstavili z lastno skladbo Moja si:

Sicer pa fantje ustvarjajo svojo glasbo. V dobrem letu dni, odkar igrajo skupaj, so izdali že tri pesmi in posneli dva videospota. Decembra začenjajo festivalsko pot v Dolenjskih Toplicah, veliko nastopajo tudi na zasebnih zabavah in veselicah.

Kako so zapeli in zaigrali na vaji, VIDIŠ TU.

Reper Nino v finalu!

V šovu Glasbena zvezda Štajerske sta Alja in Blaž znova razglasila novega finalista. V preteklem tednu je več glasov zbral mladi reper iz Celja Nino Cizej. Skupaj z drugimi finalisti (Sanjskimi muzikanti, Kristino Fermolšek, Petovia kvintetom in Ansamblom Valovi) bo nastopil na velikem finalnem koncertu v Slovenskih Konjicah.

Tako je bilo PREJŠNJI TEDEN.

Veliki finale z zvezdami

Veliki finale šova bo v nedeljo, 22. decembra, ob 17.00, v športni dvorani v Slovenskih Konjicah. Vstopnica bo tudi glasovnica – obiskovalci bodo med finalisti izbrali novo glasbeno zvezdo Štajerske.

Z nami bodo tudi: Modrijani, Darja Gajšek, Werner, Dejan Vunjak, Harmonikarska šola Banovšek in prva Glasbena zvezda Štajerske – Nuša Pliberšek!

Vstopnice so na Eventimu in Radiu Rogla Slovenske Konjice že v predprodaji. Ceneje! Imate tudi možnost nakupa VIP vstopnice.

Glasovanje do srede!

Že od sinoči lahko na spletni strani Glasbene zvezde Štajerske glasujete za anambel, ki vas je tokrat bolj prepričal. Tisti, ki bo do srede zvečer zbral več glasov, se bo predstavil v velikem finalu šova

22. decembra v Športni dvorani Slovenske Konjice .

1 od 10

Voda Rogla za dober glas

Glasbeniki so navdušeni nad Vodo Rogla, ki jim jo vsak teden ponudijo v studiu. Povejo, da je odlična!

Glasbene zvezde Štajerske pijejo: izvirsko vodo Rogla.