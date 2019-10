Glasbena zvezda Štajerske: repali, prepevali in dobili nove finaliste!

Na Radiu Rogla so sinoči končali že peti krog najbolj napetega radijskega šova te jeseni. V šovu Glasbena zvezda Štajerske so tokrat gostili reperja in mlado pevko, razglasili pa so tudi zmagovalce prejšnje oddaje.

Alja Tihle Hren in Blaž Švab sta v novem krogu Glasbene zvezde Štajerske prvič gostila reperja. Poleg hip hop ritmov se je oddaja odvrtela tudi v bolj mirnih ritmih slovenske popevke, voditelja pa sta znova poskrbela, da so se zabavali tako tisti pred mikrofoni kot tisti pred radijskimi sprejemniki.

Nino Cizej

18-letni Celjan že približno tri leta izvaja hip hop in rap glasbo. V Glasbeni zvezdi Štajerske se je predstavil s svojo avtorsko pesmijo Spomin:

Sicer pa Nino pesmi piše že od malih nog. Končal je frizersko šolo, sled pa bi rad pustil predvsem na glasbenem področju. Za njim je že nekaj nastopov, posnel je tudi videospot, njegov največji vzornik pa je legendarni 2Pac.

Kako je Nino odrepal na vaji, lahko VIDIŠ TU.

Amadeja Dvoršak

Mlada pevka, 14-letna Amadeja, prihaja iz Polenšaka blizu Ptuja. Je ljubiteljica slovenske glasbe, zato se je predstavila s pesmijo Mlade oči, ki jo je izvajala Ditka Haberl:

Sicer pa je Amadeja tudi pianistka. Klavir igra že 7 let, 4 leta pa se uči petja pri Darji Gajšek. Po končani osnovni šoli bi rada obiskovala konzervatorij za glasbo, trenutno se pripravlja na sprejemne izpite.

Kako je zapela na vaji, VIDIŠ TU.

Valovi v finalu!

V šovu Glasbena zvezda Štajerske sta Alja in Blaž razglasila nove finaliste. V preteklem tednu so več glasov zbrali Ansambel Valovi in si s tem prislužili nastop v velikem decembrskem finalu šova. Tako je bilo PREJŠNJI TEDEN.

Veliki finale z zvezdami

Veliki finale šova bo v nedeljo, 22. decembra, ob 17.00, v športni dvorani v Slovenskih Konjicah. Vstopnica bo tudi glasovnica – obiskovalci bodo med finalisti izbrali novo glasbeno zvezdo Štajerske.

Z nami bodo tudi: Modrijani, Darja Gajšek, Werner, Dejan Vunjak, Harmonikarska šola Banovšek in prva Glasbena zvezda Štajerske – Nuša Pliberšek!

Vstopnice so na Eventimu in Radiu Rogla Slovenske Konjice že v predprodaji. Ceneje! Imate tudi možnost nakupa VIP vstopnice.

Glasovanje do srede!

Že od sinoči lahko na spletni strani Glasbene zvezde Štajerske glasujete za anambel, ki vas je tokrat bolj prepričal. Tisti, ki bo do srede zvečer zbral več glasov, se bo predstavil v velikem finalu šova

22. decembra v Športni dvorani Slovenske Konjice.

1 od 10

Voda Rogla za dober glas

Glasbeniki so navdušeni nad Vodo Rogla, ki jim jo vsak teden ponudijo v studiu. Povejo, da je odlična!

Glasbene zvezde Štajerske pijejo: izvirsko vodo Rogla.