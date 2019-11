Glasbena zvezda Štajerske: prepevali mladi zvezdici, v finale žurersko

V novem, že devetem krogu radijskega šova Glasbena zvezda Štajerske, sta studio Radia Rogla zavzeli dve mladi pevki. In obe s pesmijo Nine Pušlar! Znova pa so obogatili seznam nastopajočih na velikem finalu šova, ki se vztrajno približuje…

Glasbena zvezda Štajerske, šov, ki ga na Radiu Rogla poslušamo vsako sredo zvečer v oddaji Pod Roglo se poje in igra, je tokrat predstavila dve mladi pevki: Nino Vertnik iz Slovenskih Konjic in Lauro Pesjak s Frankolovega. Prepevanje v živo in odgovarjanje na zabavna vprašanja voditeljev Alje Tihle Hren in Blaža Švaba sta opravili z odliko.

Presenetila pa ju je tudi njuna vzornica Nina Pušlar, ki ju je pozdravila preko telefona in jima pred nastopom v živo dala tudi dober nasvet: odpojeta naj iz srca!

Nina Vertnik

17-letnica iz Slovenskih Konjic je nastopila skupaj s prijateljico Špelo, ki jo je spremljala na klaviaturah. Zapela je pesem Vse, kar rečeš mi Nine Pušlar:

Nina sicer obiskuje Šolski center Šentjur in se tri leta uči petja v Glasbeni šoli Slovenske Konjice. Njena vzornica je Nina Pušlar, sicer pa rada prepeva tako domače kot tuje pop pesmi. V prihodnje bi se rada intenzivno ukvarjala z glasbo, izdala bi rada svojo avtorsko pesem in tudi svoj album, veliko bi rada nastopala kot solistka.

Kako je bil videti nastop na vaji, POGLEJ TU.

Laura Pesjak

Komaj 14-letna pevka s Frankolovega je tudi izbrala pesem Nine Pušlar, in sicer Svet na dlani:

Laura sicer obiskuje 9. razred osnovne šole in se že pet let uči solo petja v Šoli petja Orfeus. Predstavila se je med drugim tudi v televizijski oddaji Slovenski pozdrav, sicer pa bi rada postala učiteljica petja ali razrednega pouka. Tudi njena vzornica je Nina Pušlar, med tujimi izvajalci pa ji je najbolj všeč Beyonce.

Kako je zapela na vaji, POGLEJ TU.

V finale Žurerji

V preteklem tednu so več glasov zbrali člani Ansambla Žurerji, zato bodo nastopili v velikem finalu Glasbene zvezde Štajerske. Skupaj z drugimi finalisti: Sanjskimi muzikanti, Kristino Fermolšek, Petovia kvintetom, Ansamblom Valovi, Ninom Cizejem, Ansamblom Trenutek in Matejo Kamnik.

Tako je bilo PREJŠNJI TEDEN.

Veliki finale z zvezdami

Veliki finale šova bo v nedeljo, 22. decembra, ob 17.00, v športni dvorani v Slovenskih Konjicah. Vstopnica bo tudi glasovnica – obiskovalci bodo med finalisti izbrali novo glasbeno zvezdo Štajerske.

Z nami bodo tudi: Modrijani, Darja Gajšek, Werner, Dejan Vunjak, Harmonikarska šola Banovšek in prva Glasbena zvezda Štajerske – Nuša Pliberšek!

Vstopnice so na Eventimu in Radiu Rogla Slovenske Konjice že v predprodaji. Ceneje! Imate tudi možnost nakupa VIP vstopnice.

Glasovanje do srede!

Že od sinoči lahko na spletni strani Glasbene zvezde Štajerske glasujete za anambel, ki vas je tokrat bolj prepričal. Tisti, ki bo do srede zvečer zbral več glasov, se bo predstavil v velikem finalu šova

22. decembra v Športni dvorani Slovenske Konjice.