Glasbena zvezda Štajerske: nastopila dva ansambla, v finale pevka

V osmem krogu najbolj napetega radijskega šova te jeseni Glasbena zvezda Štajerske so v studiu Radia Rogla gostili dva ansambla. Izvedeli smo tudi, kdo iz prejšnjega kroga gre v veliki finale.

Voditelja oddaje Pod Roglo se poje in igra Alja Tihle Hren in Blaž Švab sta v Glasbeni zvezdi Štajerske tokrat gostila Ansambel Gregorja Kobala in Ansambel Žurerji. Odlični glasbeniki in zabavni sogovorniki so bili, čeprav prvič za radijskim mikrofonom.

Ansambel Gregorja Kobala

Kvintet sestavljajo Gorenjci in en Primorec. So Gregor Kobal, Rok Narobe, Nejc Vrhovnik, Maja Jelenc in Matic Cerar. V studiu Radia Rogla so v živo zaigrali in zapeli svojo lastno pesem Če veselic ne bi bilo:

Sicer pa fantje in dekle, stari od 17 do 22 let, v tej zasedbi skupaj nastopajo šele od konca letošnjega maja. Predstavljajo se na festivalih, kjer so že tudi zmagali. Izdali so že šest avtoskih pesmi in prvi videospot, naslednje leto pa bi radi izdali prvo ploščo.

Ansambel Žurerji

Vitanjčani in Frankolovčan. So Gregor Kušar, Gašper Kušar, Alen Mastnak in Žiga Tisnikar, stari od 17 do 24 let. V Glasbeni zvezdi Štajerske so zapeli in zaigrali Avsenikovo Slovenija, od kod lepote tvoje:

Sicer fantje v tej zasedbi skupaj igralo šele dobra dva meseca. Veliko nastopajo na zasebnih zabavah, predstavili so se tudi na večfestivalih, kjer so tudi že dobili nagrade. Ustvarjajo svojo glasbo, imajo že pet svojih pesmi, posneli so tudi štiri videospote.

Mateja Kamnik v finalu

V šovu Glasbena zvezda Štajerske smo dobili še eno finalistko. V preteklem tednu je več glasov zbrala Mateja Kamnik. Skupaj z drugimi finalisti (Sanjskimi muzikanti, Kristino Fermolšek, Petovia kvintetom, Ansamblom Valovi, Ninom Cizejem in Ansamblom Trenutek) bo nastopila na velikem finalnem koncertu v Slovenskih Konjicah.

Veliki finale z zvezdami

Veliki finale šova bo v nedeljo, 22. decembra, ob 17.00, v športni dvorani v Slovenskih Konjicah. Vstopnica bo tudi glasovnica – obiskovalci bodo med finalisti izbrali novo glasbeno zvezdo Štajerske.

Z nami bodo tudi: Modrijani, Darja Gajšek, Werner, Dejan Vunjak, Harmonikarska šola Banovšek in prva Glasbena zvezda Štajerske – Nuša Pliberšek!

Vstopnice so na Eventimu in Radiu Rogla Slovenske Konjice že v predprodaji. Ceneje! Imate tudi možnost nakupa VIP vstopnice.

Glasovanje do srede!

Že od sinoči lahko na spletni strani Glasbene zvezde Štajerske glasujete za anambel, ki vas je tokrat bolj prepričal. Tisti, ki bo do srede zvečer zbral več glasov, se bo predstavil v velikem finalu šova

22. decembra v Športni dvorani Slovenske Konjice.

