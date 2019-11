Glasbena šola Slovenska Bistrica slavi 70. obletnico

Danes je v športni dvorani bistriške srednje šole potekala slavnostna akademija, s katero Glasbena šola Slovenska Bistrica (GŠSB) obeležuje 70. obletnico delovanja. Na jubilej so s številnimi dogodki opozarjali že od spomladi. Marca so priredili razstavo ob 200-letnici glasbenega javnega šolstva, jesenski del so namenili srečanju z nekdanjimi učenci, leto je popestril tudi koncert učiteljev skupaj s kolegi iz Čakovca. Pomembno leto so zaključili s slavnostno akademijo, kjer so se predstavili šolski orkestri (harmonikarski, godalni in pihalni) ter baletni oddelek. Vrhunec večera je uprizorila ravnateljica glasbene šole, ki je skladbo The lord of the dance sicer dirigirala harmonikarskemu orkestru, vendar hkrati v določenih delih skladbe zaplesala irski ples in s topotanjem plesnih čevljev ob tla soustvarjala ritem skladbe. Prireditve se je udeležil tudi sin ustanovitelja in prvega ravnatelja bistriške glasbene šole Aleks Štakul, ki je z vsemi navzočimi podelil čustveno zgodbo o nastanku šole.

Prav v ta namen so izdali tudi zbornik. Radmila Bikić Magdić, ravnateljica Glasbene šole Slovenska Bistrica (GŠSB): »Eno leto trdega dela smo vložili v nastajanje zbornika, ki je zaradi svoje vsebine prerastel v knjigo. Več kot 200 strani obsega ta zgodba. Želeli smo si enkrat za vselej narediti ta zgodovinski pregled, saj še ni bila zapisana. Dolgo smo delovali pod okriljem Srednje glasbene in baletne šole Maribor. Od 2010 smo samostojni in smo želeli to našo zgodovino zapisati, da ostane trajna za večno, za prihodnje generacije.«

Ob zborniku so pripravili tudi zgoščenko, na kateri so posneti vsi šolski orkestri in pevski zbor. (A. S.)