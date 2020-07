Glasbena skupina Minus 3 napoveduje nastop na Festivalu Lent

Minus 3 je ime za tri mlade glasbenike, ki prihajajo iz okolice Slovenske Bistrice. Glasbeno skupino sestavljajo pevka Lara Gril iz Črešnjevca, kitarist in vokalist Jure Pak z Vrhol in Domen Godec z Zgornje Polskave, ki igra na cajon – akustični boben.

Dolgoletni prijatelji Lara, Jure in Domen skupaj igrajo že deveto leto. Najraje se spominjajo koncerta v domači Slovenski Bistrici, ko so igrali kot predskupina Tabujev. Sicer pa so najbolj ponosni na zmago na natečaju za Band Pivnice Union leta 2017. »Po tem so ponudbe za koncerte začele deževati in imeli smo priložnost nastopati po celotni Sloveniji, dobili pa smo tudi možnost za redne nedeljske nastope v Kavarni Tromostovje v Ljubljani,« pravi Lara.

Člani skupine Minus 3 si v bližnji prihodnosti želijo izdati tudi svoje avtorske pesmi. Nekaj besedil je že napisanih, potrebno jih je še le uglasbiti. Če bo epidemiološka situacija dopustila, bodo v avgustu nastopili na mariborskem Festivalu Lent. »Koncerta se zelo veselimo, saj je epidemija glasbenikom povsem prekrižala načrte, odpovedanih je bilo veliko koncertov in s tem se je okrnilo tudi glasbeno ustvarjanje v živo,« pravijo Minus 3-jevci. (A. Sobočan)

