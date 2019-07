Gladiole – okras v vrtu in aranžmaju

Gladiole so enostavne za gojenje, hkrati pa cenjene kot rezano cvetje.

Gomolje gladiol sadimo na sončno mesto. Na soncu bodo gladiole pognale večje cvetove in močnejša stebla. Visoke sorte po potrebi podprite, da se rastline ob močnejšem vetru ne zlomijo.

Prve gladiole posadite sredi maja, nato pa vsaka dva tedna (nekje do sredine junija) posadite dodatne čebulice. S takšnim načinom sajenja si boste zagotovili neprekinjeno cvetenje od julija do avgusta.

Za prihodnjo sezono čebulice gladiol prezimimo. Izkopljemo gomolje, ko prvi mraz uniči poganjke, očistimo zemljo in odstranimo ostanke stebla. Prve tri tedne postavimo čebulice v topel in suh prostor, da se izsušijo. V tem času se med staro in novo čebulico, ki zraste nad njo izoblikuje plutasta plast. Staro čebulico lahko zavržemo, novo čebulico pa do pomladi skladiščimo v hladnem in temnem prostoru.

Ob strani materinske čebulice pogosto poženejo nove zarodne čebulice. V kolikor jih boste vsako leto posadili in prezimili, bodo v dveh do treh letih zacvetele.