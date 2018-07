Gladiole – cvetoč okras na vrtu

Prve gladiole posadite sredi maja, nato pa vsaka dva tedna (nekje do sredine junija) posadite dodatne čebulice. S takšnim načinom sajenja si boste zagotovili neprekinjeno cvetenje od julija do avgusta. V kolikor gladiol ne boste uporabili za rezano cvetje, sproti odstranite posamezne odcvetele cvetove, ob koncu cvetenja pa odrežite tudi celotno cvetno steblo. Liste pustite nepoškodovane, da si lahko rastlina nabere dovolj moči za naslednjo sezono.

Gomolje gladiol posadite na sončno mesto. Sveže kupljeni gomolji bodo najverjetneje zacveteli tudi na senčnih legah, vendar bodo gladiole na soncu pognale večje cvetove in močnejša stebla. Dovolj sonca pa je potrebno tudi za obnovitev zalog, ki bodo zagotovile ponovno cvetenje v prihodnjem letu. Visoke vrste po potrebi podprite, da se rastline ob močnejšem vetru ne zlomijo.

Na vrtu jih lahko posadite na gredo med ostale trajnice in grmovnice, ali pa jim namenite prostor poleg pozno cvetočih dalij in različnih enoletnic kot so na primer cinije. V obeh primerih jih za najboljši učinek posadite v skupine po sedem ali več rastlin.

Gladiola cveti približno dva tedna. Izbiramo lahko med nešteto odtenki cvetov. Od belih, roza, rdečih, vijoličastih do rumenih. Nastajajo pa tudi nove, vedno bolj zanimive sorte. Če različne barve zasadimo dovolj skupaj, bomo na vrtu lahko občudovali neverjeten šopek.