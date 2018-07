Danes so bili objavljeni rezultati splošne mature v spomladanskem roku. Gimnazija Slovenske Konjice danes slavi, saj so k zaključku šolanja uspešno pripeljali že 12. generacijo. Letos je k opravljanju mature v spomladanskem roku pristopilo 31 dijakov četrtih letnikov in vsi so jo uspešno opravili. S tem imajo priznano srednješolsko izobrazbo. Zlata maturanta sta postala Sašo Jakob in Jaša Šonc.

Oglejte si pestro fotogralerijo, več o rezultatih splošne mature pa v NOVICAH!