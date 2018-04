Gasilska zveza Slovenska Bistrica ima novo vodstvo

Gasilska zveza Slovenska Bistrica, ki povezuje 14 gasilskih društev s širšega Bistriškega, ima novo vodstvo. Dosedanjega predsednika Alojza Kocijančiča je nasledil Franc Ačko iz PGD Laporje. Novi poveljnik GZ pa bo David Prelog iz PGD Slovenska Bistrica.

Novi predsednik je za tajniško delo izbral Lavro Slatenšek iz PGD Poljčane. Na skupščini so prav tako izvolili člane nadzornega odbora zveze. To so Mirko Slatenšek kot predsednik, Frančišek Špes, Alojz Kocijančič, Matjaž Leskovar in Ksenja Pristovnik.