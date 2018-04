Gasilci s Konjiškega z novimi pogodbami

Področju zaščite, reševanja in pomoči konjiški občinski proračun v letu 2018 skupno namenja slabih 164.000 evrov. Gasilska zveza Slovenske Konjice bo na podlagi pogodb, ki so jih podpisali pred dnevi, dobila 26.000 evrov, vsa prostovoljna gasilska društva za redno delovanje skupaj prejmejo 77.400 evrov in za naložbe 41.000 evrov. Med podpisniki pogodb so bili še predstavniki konjiškega Območnega združenja Rdečega križa (3.700 evrov), Kinološkega društva reševalnih psov Celje (350 evrov) in družbe GMi (ne prejme denarja iz naslova pogodbe, ampak če jih aktivirajo, po ceniku iz koncesije za redno vzdrževanje lokalnih cest). Preostali denar je namenjen za druge naloge Civilne zaščite.

