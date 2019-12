Gasilci na Gorenju z novo avtocisterno

Prostovoljno gasilsko društvo Gorenje nad Zrečami se ponaša z novo gasilsko avtocisterno tipa GVC 24/60. Zanjo so si prizadevali dve leti, stalo je približno 240 tisoč evrov, denar zanjo pa so zagotovili občina Zreče in številni zlati, srebrni in bronasti donatorji, med njimi podjetja Unior, Weiler Abresives in GKN Driveline. Denar za avtocisterno pa so darovali tudi številni domačini na Gorenju na dveh velikih gasilskih veselicah, pa tudi na druženjih ob največjem snežaku, ki so ga gasilci na Gorenju postavili v kraju.

Kmalu obletnica društva

Novo gasilsko cisterno bodo člani Prostovoljnega gasilskega društva Gorenje sicer krstili čez nekaj mesecev, ko bodo počastili 30. obletnico društva. Zadnjo soboto v letu 2019 pa so najnovejšo pridobitev že predstavili javnosti pred gasilskim domom, kjer so pripravili priložnostno prireditev z gasilskim špalirjem. Po besedah predsednika PGD Gorenje Roberta Švaba bodo s sodobno opremljeno cisterno lahko še učinkovitejši pri delu. Z njo so zamenjali dotrajano cisterno, staro skoraj 40 let. “V letu 2020 pa naše društvo obeležuje 30. obletnico delovanja, zato uradni prevzem avtocisterne z blagoslovom vozila načrtujemo na gasilski veselici, ki jo bomo pripravili v počastitev našega okroglega jubileja. Avtocisterno pa bomo medtem seveda že začeli uporabljati. Ta je na minuto sposobna prečrpati 2400 litrov vode,” še pojasnjuje predsednik društva Robert Švab, ki se zahvaljuje vsem, ki so jim finančno omogočili najnovejšo pridobitev.