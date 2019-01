GALICIJA Za pomoč Žanu zbrali že dobrih 17 tisočakov

Za pomoč 22-letnemu Žanu Kotniku iz Galicije pri Žalcu, ki mu je požar prvo letošnjo soboto uničil hišo, so do danes zbrali že več kot 17.000 evrov. Žanova nesreča je toliko večja, ker je pred tremi meseci izgubil očeta, mati pa je umrla že leta 2016.

Kakor je bilo danes ugotovljeno ob ogledu zdaj že očiščenega pogorišča objekta, poslopje ne bo več primerno za bivanje in ga bo potrebno podreti do prve plošče. Po besedah sekretarja žalskega območnega Rdečega Križa Matjaža Črešnovarja akcija zbiranja finančne pomoči poteka odlično. RK jo je organiziral tudi na nacionalnem nivoju – veliko mero požrtvovanja so pokazali v Krajevni skupnosti Galicija, prizadetemu so nesebično na pomoč priskočili številni sokrajani.

Črešnovar pričakuje, da bi se v naslednjem mesecu na posebni račun, ki so ga odprli pri RK Žalec, lahko nateklo še okoli 20 tisočakov, dobrih 30.000 evrov bo primaknila zavarovalnica, z delom in materialom bodo na pomoč priskočili okoliški obrtniki.

Žan je trenutno nameščen v celjskem hotelu Grande, takoj ko bo to mogoče, se bo preselil v Šempeter v Savinjski dolini, kjer mu je Občina Žalec priskrbela stanovanje, kjer bo ostal vse dokler ne bo zgrajena nova hiša v Galiciji, bival pa bo bližje svojemu delovnemu mestu v gostišču Grof na Vranskem.

PŠ