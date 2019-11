Futsal – UEFA liga prvakov: Sedem minut Dobovcu zaprlo vrata raja

FC Dobovec Pivovarna Kozel : FC KPRF 2:5

Dobovčani so tekmo, ki je odločala o potniku na zaključni turnir UEFA futsal lige prvakov, začeli precej odločno in kmalu prišli v vodstvo, zadel je Žiga Čeh. Po prejetem zadetku so domačini prevzeli pobudo, dobovski igralci so zdržali le dobri dve minuti, nato pa je Damir Puškar klonil, izid pa je bil poravnan. Po izenačenem rezultatu je bila igra enakovredna, poskusi za doseganje zadetka so se dogajali na obeh straneh. V 17. minuti pa novo vodstvo naših prvakov, ko je Vedran Matošević izkoristil podajo Tea Turka. Do konca prvega polčasa so imeli več od igre Rusi, ki so imeli nekaj lepih priložnosti in v zadnji minuti zadeli tudi okvir gola, ki ga je branil Puškar.

Drugi polčas se ni začel po željah varovancev Kujtima Morine, saj so Moskovčani rezultat izenačili že po minuti in pol igre. A tudi neodločen rezultat je bil po godu našim prvakov, ki so se uspešno branili, a žal le do začetka 33. minute, ko so domačini izkoristili napako v dobovski obrambi in prvič na srečanju povedli. Da bo Dobovec težko prišel do uspešnega izida je bilo jasno v 36. minuti, ko je bil izključen kapetan Rok Mordej. Slovenski prvaki so se obranili z igralcem manj, a nato odločilni gol prejeli dve minuti pred koncem tekme, petega pa še v zadnji minuti ob igri Dobovca z vratarjem v polju.

Dobovec se je v Moskvi predstavil kot zelo kvalitetna ekipa, a je žal očitno drugo mesto na turnirju elitnega dela lige prvakov domet slovenskega futsala. A vseeno gre čestitati fantom, strokovnemu vodstvu in vodilnim v klubu za izjemen uspeh. (Jože Strniša, Fotografije: Facebook stran FC Dobovec)