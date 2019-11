Futsal – UEFA liga prvakov: Dobovčani po visoki zmagi v boj za finalni turnir

FC Dobovec Pivovarna Kozel : FC SG Mostar 6:1 Na turnirju elitne skupine UEFA lige prvakov v futsalu, ki poteka v Moskvi, je slovenski prvak dosegel še eno zmago, tokrat so visoko premagali prvaka BiH iz Mostarja. Po tej zmagi bo FC Dobovec Pivovarna Kozel v petek v tekmi z domačini turnirja odločal o prvem mestu in uvrstitvi na zaključni turnir lige prvakov v futsalu.

Drugo tekmo na turnirju so Dobovčani začeli udarno in že v drugi minuti vodili z 1:0, po podaji Alena Fetića je zadel Žiga Čeh. Velik pritisk na vrata Mostarcev se je obrestoval še enkrat in sicer že v četrti minuti, zadetek za podvojeno vodstvo je dosegel Vedran Matošević, ko je izkoristil podajo Tea Turka. Varovanci trenerja Kujtima Morine se po lepem vodstvu niso ustavili, ampak nadaljevali z napadi in kontrolo igre. V 11. minuti pa so vodili že s 3:0 – Čeh je spet zadel, tokrat po podaji Klemna Duščaka. Tekma se je nato nekoliko umirila, Dobovčani pa so do konca prvega polčasa mirno zadržali visoko vodstvo.

Drugi polčas je ekipa iz Dobovca začela podobno kot prvega, zelo aktiven pri poskusih na nasprotni gol je bil Čeh. Dobovec je nato v vodstvo 4:0 popeljal Matošević, z zadetkom v 31. minuti, ko mu je s podajo pomagal Fetić. V 35. minuti je udaril Kristijan Čujec, ki je najprej zadel za 5:0, nekaj sekund za tem je njegov stel v svoj gol preusmeril Vesić. Ta isti igralec je nato dosegel še častni zadetek za svojo ekipo, a kaj več kot to ekipi iz Bosne in Hercegovine ni uspelo doseči. (Jože Strniša)