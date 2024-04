Futsal: Oplotničani po uspešni sezoni ostajajo drugoligaši

Zmagovalci dodatnih kvalifikacij za popolnitev 1. slovenske lige v futsalu so igralci ekipe KMN Bronx Škofije, ki so bili v seštevku dveh tekem boljši od Oplotnice. Vse je bilo bolj ali manj jasno že po prvi tekmi na Primorskem, ki se je končala z 10:0, sinoči pa so Oplotničani stari (novi) prvoligaški ekipi doma nudili precej bolj močan odpor. Tekma se je končala s 3:5. Iz obeh kvalifikacijskih tekem so se igralci Oplotnice veliko naučili. Predvsem so spoznali, da jih vsaka storjena napaka drago stane.

Za Oplotničani je sicer uspešna sezona, v kateri so na sedemnajstih ligaških tekmah zmagali trinajstkrat in le štirikrat izgubili. V Pokalu Term Olimia so se prebili do četrtfinala. Na zadnji domači tekmi proti Bronxu pa so prejeli še priznanje za najboljšo drugoligaško ekipo v točkovanju za ‘Fair-play’. Daljši prispevek bo objavljen v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

