Futsal: kadeti s Keblja tretji v državi

Kadetska futsal ekipa Kebelj Avto Aleš je končnico državnega prvenstva končala na tretjem mestu. V boju za bronasto medaljo so si veliko prednost priigrali že na domači tekmi, ko so KMN Meteorplast premagali s 6:0, pred dnevi pa so v Ljutomeru nadzirali potek povratne tekme, na koncu sicer izgubili s 6:4, a tudi to je bilo zanesljivo dovolj za bronast konec sezone.

