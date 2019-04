Futsal: Druga zmaga Dobovca

V drugi tekmi polfinala državnega prvenstva v futsal so Dobovčani s precej težavami prišli do nove zmage in v dvoboju z Vrhničani povedli z 2:0 v zmagah.

Domačini so v slatinski športni dvorani tekmo pričeli silovito, Fetić je že po osmih sekundah igre zadel vratnico, kar je v četrti minuti uspelo še Čujcu, a do vodstva jim ni uspelo priti. Lepo priložnost je v sedmi minuti zamudil še Postružin, nato pa so gostje, ki so že v šesti minuti pričeli igrati v z vratarjem v polju, igro nekoliko umirili. Kujtim Morina je svoje igralce prebudil proti koncu polčasa, ko so se spet vrstile priložnosti pred vrati sicer odličnega vratarja. V dveh minutah, 17. in 18., je Fetić kar trikrat nevarno zapretil, dvakrat še Čeh, a polčas se je kljub temu končal brez zadetkov.

V drugem polčasu je v domačih vrstah že bila vidna nervoza, kar so gostje s pridom izkoriščali in bili vse bolj nevarni, a je nekajkrat uspešno posredoval vratar Puškar. Nato je vodstvo Vrhničanov preprečil Grbić, ki je imel nato v 25. minuti najlepšo priložnost iz katere je bilo težje zgrešiti kot zadeti. Še pred tem je uspešen prodor uspel Čujcu, a brez spremembe na semaforju, podobno je bilo tudi v 32. minuti, ko sta bila blizu zadetka Mordej po lepem strelu in Postružin. Nato pa so domači vendarle uspeli unovčiti večje individualne kvalitete in po lepo izvedenem protinapadu, z zadetkom Čeha, prišli v vodstvo. Kljub nekaj nevarnim napadom gostje niso uspeli izenačiti, še več, Čujec je v zadnji minuti z drugim zadetkom za Dobovec zapečatil usodo gostov. Po tekmi je strelec odločilnega zadetka za Dobovec Čeh, najprej komentiral pripombo, ali so jih nasprotniki presenetili: »Ne, mislim, da smo vedeli, kaj lahko pričakujemo od nasprotnikov, saj smo še trikrat igrali z njimi, zato nas nimajo s čim presenetiti. Mi smo od prve minute zaigrali maksimalno angažirano, si ustvarili priložnosti, žal nismo dosegli zadetka. To smo storili na prvi tekmi in jo nato mirno pripeljali do konca, tokrat smo se prvi polčas precej mučili. Je pa treba vedeti, da ima Siliko tudi kaj za povedati v tem polfinalu in so pokazali, da niso neupravičeno v polfinalu«. Dodal je še napoved torkove tretje tekme na Vrhniki: »Siliko ima ob mladosti in kvaliteti še odličnega trenerja Simeunovića, zato nas v torek čaka še ena zahtevna tekma na Vrhniki, kjer bo v polni dvorani posebno vzdušje. Mi bo morali biti maksimalno skoncentrirani in unovčiti naše individualne kvalitete ter timski duh«.

Foto: Jože Strniša