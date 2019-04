Futsal: Dobovski orkan odpil Vrhničane

V prvi tekmi polfinala letošnjega državnega prvenstva v futsalu je Dobovec z visokim rezultatom odpravil goste iz Vrhnike in jim dal vedeti, kdo je favorit v tem dvoboju. Končni izid GFC Dobovec Pivovarna Kozel : FC Siliko Mkršmanc je bil 5:0.

Tekma v slatinski športni dvorani se je sicer pričela zelo borbeno, kar dokazujeta dva prekrška v prvi minuti, in odprto z obeh strani. Gostje, ki jih vodi nekdanji dobovski igralec Mile Simeunović, so tako že v prvi minuti zadeli vratnico domačega vratarja Damirja Puškarja, domači pa so v tretji minuti le v nekaj sekundah zadeli dve vratnici, Krisitjan Postružin pa še zapravil veliko priložnost, na drugi strani se je nejakrat izkazal tudi domači vratar. Lepo priložnost je v 9. minuti po podaji Fetića zapravil še Čujec, nato pa je na sceno stopil Postružin in dokazal, zakaj so v vrstah Dobovca tako nestrpno čakali njegovo vrnitev po poškodbi. V le treh minutah, 10. in 13., je dosegel dva zadetka in poskrbel, da se je vnema gostov nekoliko umirila. Za drugi zadetek mu je lepo podal Alen Fetić, ki je pred tem še osvojil žogo pred nasprotnim golom. Le dve minuti kasneje mu je s podajo za tretji zadetek Dobovca vrnil Postružin. Gostje, ki so v svoji borbenosti in vnemi pogosto tudi pretiravali, so že od sredine prvega polčasa igrali z vratarjem v polju, kar se jim je maščevalo v 18. minuti, ko je po prestreženi podaji od svojega gola lepo žogo v nasprotna vrata poslal Rok Mordej.

Tekma je bil s tem praktično odločena, zato je bil drugi polčas, pred odločno premalo gledalci, precej bolj miren od prvega. Za piko na i odlični predstavi ekipe Kujtima Morine je v 24. minuti zadel že Kristijan Čujec in poskrbel da Dobovčani mirno pričakujejo drugo tekmo v seriji na tri zmage, ki bo prihodnji petek spet v Rogaški Slatini.

Foto: Jože Strniša