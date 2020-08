Futsal: Dobovec začel priprave

Prejšnji teden so se po petih mesecih na igrišču spet zbrali vodstvo in igralci FC Dobovec Pivovarna Kozel ter začeli priprave na novo sezono. Že v tem tednu so odigrali prvo pripravljalno tekmo, in sicer z ekipo iz Stuttgarta.

Na uvodnem treningu pred novo sezono se je zbralo 15 igralcev, vse do konca meseca bo z njimi na lastno željo treniral tudi Alen Fetić. »Lepo je spet videti stare obraze, novim pa izrekam dobrodošlico v našem klubu,« je pred treningom v imenu vodstva kluba dejal Maks Černelič in dodal: »Naporna sezona bo, prvenstvo bo zanimivo. Naši cilji so jasni. Srečno v novi sezoni in brez poškodb!« Igralce je nagovoril še glavni trener Kujtim Morina: »Pred nami je sezona novega dokazovanja in nove priložnosti biti samo boljši. Zelo sem motiviran in zadovoljen z ekipo. Vesel sem, da je Alen Fetić izrazil željo, da do konca meseca trenira z nami zaradi vzdušja v ekipi, dela in medsebojnega spoštovanja. Naš cilj je samo delo, naš največji sovražnik pa rutina,« je poudaril trener, ki bo z ekipo vadil trikrat tedensko.

Kujtim Morina je bil zadovoljen po prvem tednu treningov: »Uspeli smo se vrniti na naše najljubše mesto, to je igrišče. Sem zelo motiviran pred novo sezono in se še enkrat zahvaljujem upravi kluba, ki je uslišala vse moje želje glede igralcev. Pripeljali smo nove vrhunske igralce, zaradi katerih bomo vsi boljši, tako na treningih kot na tekmah.« Dodajmo, da so v klubu članski ekipi priključili nekaj mladih igralcev: Nika Pečka, Timija in Uroša Kotnika, Blaža Gorniška in Florijana Frasa. (J. S.)