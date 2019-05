Futsal: Dobovec tretjič državni prvak

Finalne serije za naslov državnega prvaka v futsalu je konec. S 3:0 v zmagah so jo dobili igralci Dobovca Pivovarne Kozel, ki so tako tretjič v klubski zgodovini postali državni prvaki. Po dveh zmagah doma so Dobovčani sinoči gostovali pri ekipi FutureNet Maribor – redni del se je končal s 5:5, po streljanju kazenskih strelov pa so z 12:13 slavili gostje.

S tremi osvojenimi državnimi naslovi je Dobovec zdaj sam na drugem mestu. Večkrat, in sicer desetkrat, je bila državni prvak le Litija.

Foto: Nzs.si