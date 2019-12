Futsal: Dobovec tekmo zaključil že po nekaj minutah

FC Dobovec Pivovarna Kozel : KMN Oplast Kobarid 6 : 1 V enajstem krogu 1. SFL je Dobovec zlahka prišel do nove zmage, s čimer ohranjajo vodilno mesto na lestvici, kjer imajo devet točk prednosti. Ker so v naslednjem krogu prosti, bodo dobovski nogometaši novo tekmo državnega prvenstva igrali šele 10. januarja.

Tekma pred precej skromnim številom gledalcev se je v slatinski športni dvorani začela tako, da smo imeli občutek, kot da je nasprotnik Dobovčanov nek skupek fantov, ki so se našli pred tekmo v bližnjem lokalu. Dobovčani so namreč prvi zadetek dosegli že po enajstih sekundah igre, ko so gostje iz Posočja najprej naredili napako pri podaji, nato še neumen prekršek, domači pa izvedli uigrano akcijo. Zanimivo, da je strelec Teo Turk vstopil v igro samo za izvedbo akcije s prostega strela in nato zapustil igro. Dobovčani so nato mrežo gostov rešetali z dobrimi akcijami, pa tudi po slabi obrambni igri Kobaridčanov. V peti minuti je zadel Vedran Matošević, ki je nato gol dosegel še v 11. minuti in to po lepi solo akciji. Še prej je v 8. minuti na 3:0 povišal Klemen Duščak in to po uspešno izvedeni akciji, v kateri sta sodelovala še Turk in Alen Fetić. V 12. minuti je bilo že 5 : 0, po podaji Žige Čeha je zadel Kristijan Čujec (zanimivo, na nasprotni strani je igral njegov brat Patrik). Kako dominantni so bili domači, je bilo lepo vidno ob zaključku prvega polčasa, ko so se 15 sekund do konca odločili vzeti žogo nasprotniku, kar jim je z lahkoto uspelo. Po nekaj podajah je nato zadel še Čujec. V drugem polčasu varovanci trenerja Kujtima Morine, ki so nastopili brez Roka Mordeja, v vratih je ves čas bil Marko Peček, niso več igrali zelo zavzeto. Skratka čakali so na konec tekme, nekaj več aktivnosti pokazali sredi polčasa, a več kot vratnice niso zadeli, nekajkrat pa se je izkazal vratar Oplasta Nik Logar. Kljub temu, da bodo v prvenstvu igrali šele 10. januarja, Dobovčani še ne bodo šli na počitek, saj jih že ta petek čaka tekma pokala Term Olimia proti Litiji. (Jože Strniša)