Futsal: Dobovec obranil naslov državnega prvaka

Z zmago, priborjeno po izvajanju kazenskih strelov, so nogometaši Dobovca obranili naslov državnega prvaka v futsalu. Tekma v Mariboru je bila prava poslastica za ljubitelje futsala, s pravo dramo ob zaključku.

Redni del tekme se je končal z nedoločenim izidom, kar je prineslo izvajanje kazenskih strelov s šestih metrov, kjer so bili igralci obeh ekip izredno natančni. Do osme serije vratarji obeh ekip niso imeli nobene možnosti obraniti, v tej seriji pa je dobovski trener uslišal željo in v vrata poslal igralca Žigo Čeha, sicer Mariborčana, le-ta je obranil strel, delo pa je dokončal najmlajši v ekipi Dobovca Niko Cesarec. Slavje na parketu in med več kot sto dobovskimi navijači na tribunah dvorane Tabor se je lahko pričelo.

Tretja tekma finala se je tako končala z dramo, a tudi redni del srečanja najboljših slovenskih futsal ekip zadnjih let je bila odlična promocija te dvoranske igre. Obe ekipi sta tekmo pričeli zelo odprto, kar je prineslo nekaj priložnosti na obeh straneh, a v prvih desetih minutah sta mreži mirovali. Nato pa najprej pravi vihar z mariborske strani – v 11. minuti je Fideršek s pravim evrogolom izkoristil podajo iz kota in domače povedel v vodstvo, gostje še niso prišli k sebi, ko je v 12. minuti napako v obrambi izkoristil Bukovec in že je bilo 2:0. Gostujoči trener Kujtim Morina je vzel minuto odmora, takoj za tem pa sta v dobri minuti Totošković in Postružin (dvakrat) izid preobrnila.

V začetku drugega polčasa pa spet nalet domačih, ki so se zavedali, da jim le zmaga omogoča nadaljevanje finalne serije. V 23. minuti je spet zadel Fideršek, manj kot minuto za tem še Stojković in spet so vodili domači. Nato je na sceno pri gostih stopil Čujec in z dvema lepima zadetkoma (24. in 29. minuta) Dobovcu spet prinesel vodstvo. Mariborčani so v 32. minuti pričeli igrati z vratarjem v polju, kar se jim je hitro obrestovalo, saj je Sovdat že v 35. minuti izkoristil nepazljivost v gostujoči obrambi in rezultat spet izenačil. Do konca smo nato gledali trud na obeh straneh za novo vodstvo, a je na dobovski strani nekajkrat dobro posredoval Puškar, na nasprotni pa je Postružin minuto pred koncem zapravil veliko priložnost.

Foto: Jože Strniša