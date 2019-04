Futsal: Buren začetek in vodstvo Dobovca

Buren prvi in precej miren drugi polčas ter zmaga domačih in vodstvo z 1:0 v finalni seriji državnega prvenstva v futsalu. Tak je rezime zanimive tekme pred okoli 400 gledalci v slatinski športni dvorani. Končni izid FC Dobovec Pivovarna Kozel : FC Futurenet Maribor je bil 4:2.

Da je vložek v finalnih tekmah velik je bilo vidno takoj na začetku srečanja, ko nobena od ekip ni želela preveč tvegati. Tako smo prvi nevarnejši poskus videli v četrti minuti, za Dobovec je streljal Alen Fetić, hip zatem so domači skoraj dosegli avtogol, ko se je žogo od Kristijana Postružina odbila v drugo smer od pričakovanja vratarja Damirja Puškarja. V peti minuti je za Mariborčane nevarno sprožil Teo Turk, nato pa so gostje povedli – po podaji iz kota je lepo zadel kapetan Matej Fideršek. Po vodstvu gostov je bila tekma nekaj časa zelo živčna, ves čas na meji incidenta, a velja omeniti suverena sodnika Perića in Juriča, ki sta z rumeni kartoni umirila situacijo. Po nekaj poskusih so domači le prišli do izenačenja in to po strelu z 10 m, dosojenem zaradi šestega prekrška gostov, z golom, ki bi se ga veselili tudi največji mojstri futsala je rezultat poravnal Žiga Čeh. A že minuto zatem so Mariborčani spet vodili, ko je slabšo reakcijo domače obrambe izkoristil Miloš Stojković. V 18. minuti pa odločilni trenutki tekme – najprej je Fideršek napravil prekršek za drugi rumeni karton in izključitev, s čemer se ni mogel sprijazniti mariborski trener Tomislav Horvat, za nagrado sta ga sodnika poslala na tribuno, Čeh pa je zadel še enkrat z 10 m in rezultat izenačil. Še v isti minuti je Fetić izkoristil šok na mariborski strani in Dobovčane popeljal v vodstvo.

Za razliko od prvega, ki ga je zaznamoval tudi besedni dvoboj obeh trenerjev, je bil drugi del tekme veliko bolj miren, tudi zato ker je Postružin že na začetku izkoristil odbito žogo vratarja Severja po nevarnem strelu Fetića. Gostje so več kot polovico druge polčasa igrali z vratarjem v polju, a so fantje trenerja Kujtima Morine še enkrat več dokazali, kako zelo kvalitetno se branijo proti takšni igri, vse strele v okvir pa je ukrotil odlični Puškar. Dobovec je tako dosegel prvo od želenih treh zmag, naslednja tekma bo spet v Rogaški Slatini v sredo. Odlični Damir Puškar je po tekmi ocenil: »Tekma je bila zelo težka, točno takšna kot smo jo pričakovali, naše medsebojne tekme itak odločajo malenkosti, vesel sem, ker smo se po zaostanku dvakrat vrnili in povedli. Menim, da se je tekma prelomila ob izključitvi Fiderška, kar je bil velik minus za Maribor, obenem so ostali še brez trenerja. Mi smo odigrali hrabro, za kar čestitam mojim soigralcem in trenerjem. To je to, gremo prespat in se pripravit na naslednjo tekmo«.

Foto: Jože Strniša