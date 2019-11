FUTSAL – 1. SFL: Zanimiv derbi Dobovcu

FC Dobovec Pivovarna Kozel : FC Litija 6 : 3 V zelo zanimivem derbiju prve državne futsal lige je domači Dobovec v slatinski športni dvorani prišel do nove zmage, tokrat proti verjetno najresnejšemu konkurentu za naslov državnega prvaka, Litiji.

Tekma je imela zelo zanimiv potek, končni rezultat pa ne odraža povsem dogajanja na igrišču. Dobovčani so namreč tekmo začeli odlično in po sedmih minutah vodili že z 2:0, zadela sta Teo Turk, v 6. minuti in zelo motivirani Denis Totoškovič, ki je v 13. minuti s svojim drugim zadetkom rezultat povišal na 3:0. Zdelo se je, da je tekma odločena, kar so očitno menili tudi domači igralci in začeli igrati »s prestavo nižje«. To se jim je maščevalo tik pred koncem polčasa, ko so gostje bolj odločno igro kronali z zadetkom in znižanjem rezultata.

Drugi polčas so domači začeli bolj zanesljivo in napadalno, že po sedmih sekundah je imel lepo priložnost Alen Fetić, malo kasneje je Rok Mordej zadel vratnico, Dobovčani so sicer v drugem polčasu kar štirikrat zadeli okvir vrat. Nato pa nora 26. minuta – najprej je Totošković povišal na 4:1, a že v naslednji akciji so gostje dobili najstrožjo kazen, ki jo je v zadetek spremenil nekdanji član Dobovca Josip Jurić ter nekaj sekund zatem dosegel še zelo lep zadetek za znižanje rezultata na 4:3. To je dalo dodaten motiv Litijanom, ki so večji del drugega polčasa igrali z vratarjem v polju, kar je v 31. minuti kaznoval Žiga Čeh in po odvzeti žogi nasprotni gol zadel preko celega igrišča. To je bil ključni dogodek tekme, ki jo je rezultatsko v 38. minuti zaključil Kristijan Čujec. Dobovec Pivovarna Kozel s šesto zaporedno zmago ostaja sam na vrhu lestvice, ima 5 točk prednosti. V naslednjem krogu ta petek Dobovčani spet v Rogaški Slatini pričakujejo FC Siliko iz Vrhnike. (Jože Strniša)