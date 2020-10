Futsal – 1. SFL: Šest zadetkov za šesto zmago

Dobovec je v šestem krogu prve državne futsal lige gostoval pri ekipi, ki je v zadnjih nekaj tekmah predstavljala precej trd oreh, še posebej v dvorani na Vrhniki. Tokrat pa so igralci Dobovca suvereno zabeležili še eno, že šesto zmago zapovrstjo. FC Siliko Vrhnika : FC Dobovec 2:6

Tekmo, ki je gledalci v dvorani niso spremljali, je obeležila številka 6 – Dobovec je dosegel 6. zmago v nizu in to v 6. krogu 1 SFL, dosegli so 6 zadetkov, 6 je bilo tudi strelcev na dobovski strani. Če pustimo šestico ob strani je dejstvo, da so varovanci trenerja Kujtima Morine še do 15. minute tekme na Vrhniki vodili s 3:0 (zadeli so Kristijan Čujec, Tihomir Novak in Žiga Čeh) in dokazali, da so trenutno precej boljša ekipa od domačinov. Vrhničani so sicer že v 16. minuti znižali, a je v zadnji minuti prvega dela na tri gole razlike povišal Luka Perić.

Vodstvo s 4:1 in suverena igra sta v nadaljevanju omogočila gostom nekoliko mirnejšo igro, sredi drugega polčasa je nato Teo Turk povišal vodstvo, Vedran Matošević pa v predzadnji minuti dodal še piko na i za teniških 6:2. Nova zmaga Dobovec seveda ohranja na prvem mestu lestvice, enako število točk ima presenečenje dosedanjega dela lige Ptuj, ki ima prav tako vse zmage, tokrat so suvereno odpravili Litijo. V naslednjem krogu Dobovec v slatinski športni dvorani pričakuje Sevnico.