Futsal – 1 SFL: Incidentna tekma, miroljuben rezultat

FC Dobovec Pivovarna Kozel : FC Siliko Vrhnika 2 : 2 Na zelo živčni tekmi osmega kroga prve državne futsal lige sta se Dobovec in Vrhnika na koncu razšla z miroljubnim rezultatom, s katerim Dobovec ostaja trdno na prvem mestu razpredelnice.

Zelo na mestu je ugotovitev, da je v derbiju prve futsal lige miroljuben bil samo izid, tekma pa je bila polna živčnosti, malih provokacij, predvsem z gostujoče strani, a tudi zelo kvalitetne igre. K živčnosti in napetosti na igrišču sta veliko pripomogla tudi sodnika, ki sta sodila z veliko napakami.

Tekma pred lepim številom gledalcev v slatinski športni dvorani se je pričela z napadalno igro domačih, ki so že na začetku dvakrat stresli okvir nasprotnih vrat (Žiga Čeh in Teo Turk). A so bili nevarni tudi gostje, njihove poskuse je nekajkrat z odličnimi obrambami izničil Damir Puškar. Kulminacija napetosti in sodniških napak se je zgodila v 14. minuti, ko sodnika najprej nista dosodila očitni prekršek nad Denisom Totoškovićem, kar so Vrhničani izkoristili za protinapad, ki ga je s precej ostrim prekrškom prekinil Čeh. Sledilo je nekaj prerivanja in z rumenimi kartoni Čehu, Puškarju in Muratagiću iz gostujoče ekipe. Polčas se je končal brez zadetkov.

V nadaljevanju so domači le uspeli premagati sicer odličnega vratarja Silika Nejca Berzelaka, v 23. minuti je po podaji Tea Turka zadel Klemen Duščak. Nadaljevanje je bilo sicer nekoliko bolj mirno, gostje so izenačili, ob igri z vratarjem v polju po napaki v domači obrambi. Zadel je Nikola Jandrić, a ob tem velja omeniti, da je imel domači vratar v tem trenutku na igrišču malce neobičajno postavo s tremi igralci, ki redkeje igrajo skupaj. Sredi polčasa sta obe ekipi imeli po pet prekrškov, kar je zelo vplivalo na nadaljevanje tekme. Najprej je v 34. minuti Čeh iz 10 m zadel le vratnico, potem pa nora in odločilna predzadnja minuta. Alen Fetić je najprej le premagal gostujočega vratarja, ki pa je le nekaj sekund zatem izsilil kazenski strel za svojo ekipo. Ta strel je Puškar obranil, a je Totošković par sekund za tem naredil nepotrebni prekršek, v drugo pa je bil Jandrić uspešnejši od Puškarja.

Dobovčani, pri katerih je tokrat zelo manjkal Kristijan Čujec, prihodnji teden v Moskvi igrajo v elitnem delu futsal lige prvakov. (Jože Strniša)