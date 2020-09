Futsal – 1 SFL: Dobovec z visoko zmago

FC Dobovec : FC Litija 6:1 V drugem krogu državnega prvenstva v futsalu je v Rogaški Slatini gostovalo moštvo iz Litije, ki je sestavilo zelo močno ekipo, a tokrat je dobovska zasedba prevladovala in zabeležila visoko zmago s teniškim izidom.

A srečanje se ni pričelo v duhu končnega rezultata, saj so gostje povedli že v 3. minuti, ko je zadel eden od njihovih treh tujcev, Arnon. Velja omeniti, da je imel Dobovčan Žiga Čeh izredno priložnost že v prvi minuti, a je ni izkoristil. Varovanci trenerja Kujtima Morine so potrebovali kar nekaj minut, da so začeli z bolj nevarnimi akcijami, pravzaprav prvo pravo je v 9. minuti za izenačenje izkoristil Vedran Matošević, ko je zadel po podaji Tihomirja Novaka iz kota. Sredi prvega polčasa so gostje, ki so sredi tedna ostali brez dotedanjega trenerja, postajali vse bolj živčni, posledično delali prekrške in že v 11. minuti naredili petega. Tekma je bila v drugem delu prvega polčasa izredno borbena in živčna, tako so tudi Dobovčani že v 15. minuti naredili peti prekršek. Tako četrtega kot petega je z nekaj teatralnimi vložki priigral še lani član Dobovca Totošković, a je taisti igralec v tej 15. minuti naredil prekršek nad Žigo Čehom, ki ga je le ta s strelom z 10 metrov spremenil v vodstvo domačih. Nato pa ključni minuti srečanja – v 18. minuti je domači vratar Damir Puškar najprej obranil strel z 10 metrov, v isti akciji še dva zelo nevarna strela gostov, le nekaj deset sekund za tem, je spet Totošković naredil prekršek in Čeh je zabil še enkrat z 10 metrov in prinesel opazno vodstvo ob polčasu s 3:1.

Drugi polčas se je tako pričel z bolj mirno igro na strani domačih, gostje, ki so sredi prejšnjega tedna ostali brez dotedanjega trenerja, saj se je Tomislav Hrovat posvetil le vodenju reprezentance, pa niso našli poti do gola vratarja Puškarja. Žiga Čeh je odlično igro nato kronal še s tretjim golom, ko je s prostega strela zadel v 22. minuti. Visoka prednost domačih je goste prisilila v igro z vratarjem v polju, a je Luka Perić že kmalu ukradel žogo in zadel od svojega gola. Rezultat 5:1 v korist Dobovca v 31. minuti je napovedal pravo katastrofo gostov, ki jo je le še povečal Tihomir Novak v 34. minuti. Dodajmo, da je srečanja v slatinski športni dvorani zaradi epidemiološke situacije minilo brez gledalcev. (J. S.)

