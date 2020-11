Futsal – 1. SFL: Dobovec melje naprej

V težko pričakovanem derbiju prve državne futsal lige je ekipa Dobovca z zmago na Ptuju samo potrdila suverenost v letošnjem tekmovanju in ostaja pri polnem izkupičku ter vodilna na lestvici. FC Hiša daril Ptuj : FC Dobovec 2 : 6

Dobovec je imel v prvem polčasu ves čas pod kontrolo dogajanje na igrišču, kar jim je omogočil hiter zadetek, saj je po podaji Tihomirja Novaka iz kota Žiga Čeh zadel že v drugi minuti. Čeh je bil tudi v nadaljevanju najbolj viden, saj je odlično zaustavljal visoke podaje pred gol Damirja Puškarja, obenem pa sprožil še kar nekaj strelov in priigral tudi prosti strel iz ugodnega položaja. Dobovčani so sicer domačim veliko preglavic povzročali s tesnim pokrivanjem nasprotnih igralcev pred njihovim golom. V ekipi Dobovca se je v prvem polčasu nekajkrat zelo izkazal Puškar, v edini situaciji, ko je bil brez moči, pa je domači igralec Rednak zgrešil nemogoče. Dobovec je tudi vodstvo povišal po prekinitvi, Rok Mordej je odlično pred vrati Ptuja našel Klemna Duščaka, ki mu ni bilo težko zadeti za mirno igro do konca polčasa.

Drugi polčas so varovanci trenerja Kujtima Morine začeli sanjsko, saj so že po štirih minutah vodili s 4:0. V 22. minuti je Kristijan Čujec pokazal, zakaj je eden najboljših napadalcev pri nas, saj je po podaji Tea Turka lepo ukanil Ručno in premagal domačega vratarja. Za četrti gol Dobovca je poskrbel hrvaški dvojec, saj je Novak v mrežo pospravil žogo, ki jo je domači vratar odbil po prodoru in strelu Valterja Matoševića. Dobovčani so se nato nekoliko ustavili in le mirno kontrolirali potek tekme. Vse pa se spremenilo v 32. minuti, ko je Duščak nepotrebno dobil drugi rumeni karton in bil izključen. Ptujčani so številčno prednost hitro izkoristili in z zadetkom Pihlerja znižali izid. To jim je seveda dalo dodatne energije, Dobovčani pa so bili nekaj časa kar malce izgubljeni, to je izkoristil Bukovec, ki je v 34. minuti presenetil Puškarja in dosegel drugi gol za domače. Tako je tekma spet postala odprta, še posebej po tem, ko se je domači trener slabih pet minut pred koncem odločil za igro z vratarjem. Toda, ta poteza trenerja Grdovića je bila pravzaprav voda na mlin Dobovca, saj se ta ekipa odlično brani ob igri z vratarjem nasprotnika. Tako je bilo tudi tokrat, domači so si sicer priigrali eno priložnost, a je nato dobro minuto pred koncem Matošević izkoristil njihovo napačno podajo in povišal na 5:2, za piko na i zanesljivi zmagi dobovske ekipe je Mordej še enkrat odlično podal, zato Luki Periću ni bilo težko žogo spraviti v domača vrata. Dobovec ostaja edina neporažena ekipa, Ptuj sedaj zaostaja tri točke, v naslednjem krogu bo gost Dobovca Bronx. (J. S., Foto: NZS)