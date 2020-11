Frizerji in kozmetičarji nimajo več veliko rezerv

Radi bi delali, saloni pa samevajo. Na Konjiškem, Zreškem in Vitanjskem za zdaj še niso zapirali salonov, a dolgo ne bodo več zdržali.

Predsednica sekcije frizerjev in kozmetikov pri Območni Obrtno-podjetniški zbornici Slovenske Konjice in lastnica Studia B Loče Barbara Podgrajšek opozarja, da so frizerji in kozmetiki letos že drugič utrpeli 100-odstotni izpad prihodkov, ki ga ne bo mogoče nadomestiti.

Nekaj manjših salonov na Celjskem je tako po njenih podatkih že moralo zapreti svoja vrata. Na območju konjiške zbornice, to je v občinah Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, za zdaj frizerji in kozmetičarji še zapirali dejavnosti, a Podgrajškova opozarja, da nimajo več veliko rezerv.

Temeljni dohodek že, a stroški ostajajo

Barbara Podgrajšek ocenjuje, da je država v drugem valju nekoliko bolje poskrbela za obrtnike in manjše podjetnike. Samozaposlenim, ki so jim prihodki zaradi epidemije upadli za vsaj 20 odstotkov, izplačujejo mesečni temeljni dohodek v višini 1.100 evrov, s katerim morajo pokriti tudi prispevke, prav tako subvencionirajo čakanje na delo doma.

A fiksni stroški, kot so najemnine, plačilo električne energije in drugih storitev, ostajajo. Lahko so tudi zelo visoki, čeprav so nekatera podjetja pomagala in odpisala del obveznosti. Nekateri morajo plačati še material, ki so ga nabavljali v prejšnjih mesecih, plačati vsaj del stroškov zaščitne opreme za čas, ko so lahko delali,…

Seveda pa imajo tudi frizerji in kozmetičarji svoje družine in svoje zasebne stroške, ki jih ob 100-odstotnem upadu prihodkov že težko zmorejo.

Ljudje bodo varčevali pri frizerju

Tudi ko bodo znova lahko začeli delati, pričakujejo manj prometa, saj se ljudje v tem času bojijo okužb. To se je pokazalo že pred jesenskim zaprtjem salonov, ko so beležili zelo majhen obisk.

Če bodo nekako uspeli premagati še drugi letošnji šok, pa se bojijo tudi dolgoročnih posledic epidemije in morebitne hujše gospodarske krize.

“Če bodo ljudje ostali brez služb in bo kupna moč zelo padla, bo naša panoga znova zelo prizadeta, saj bodo ljudje začeli varčevati tudi pri obiskih frizerja in kozmetičark,” pravi Podgrajškova, ki vodi frizerski in kozmetični salon s petimi zaposlenimi. V njenem podjetju naj bi konec leta ustvarili vsaj 30 odstotkov manj prometa kot lani.

(Nina Krobat)

