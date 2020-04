Policisti so na območju kazensko ovadili in še oglobili 42-letnega domačina, ki je v soboto navkljub splošni prepovedi zakuril na travniku.

K sreči so pravočasno posredovali gasilci in omejili požar, ki bi e lahko razširil na bližnjo stanovanjsko hišo.

Izkazalo se je, da je kršitelj tudi vinjen. Ob prihodu gasilcev in policistov je oboje žalil, zato so ga pridržali in ga čaka kazenska ovadba zaradi povzročitve splošne nevarnosti, zavoljo neprimernega obnašanja pa so mu izrekli še globo.

PŠ