FRANKOLOVO Nočni nasilni rop

Policija intenzivno poizveduje za neznanci, ki so danes okoli pol dveh zjutraj na silo vstopili v stanovanjsko hišo na Frankolovem, brutalno izsiljevali stanovalca in ju naposled oropali.

Ukradli so večjo količino gotovine, zlatnine, nekaj drugih predmetov in tudi osebno vozilo. V hišo so prišli, ko sta lastnika spala. Zbudili so ju in ju zvezali, medtem pa preiskovali prostore.

Gre za nasilni rop, ki precej spominja na serijo štirih ropov, ki jih je v Celju, Žalcu in Velenju izvedla sedemčlanska tolpa. Razen dvema je sodišče izreklo visoke zaporne kazni, čeravno so vsi – z izjemo prvoobtoženega Anžeta Jelena – krivdo priznali.

Več podrobnosti današnjega bo policija sporočila v prihodnjih dneh.

(Fotografiji sta ponazoritveni)

PŠ