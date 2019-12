Tradicionalni Frančiškov sejem danes v središče Slovenskih Konjic vabi tako domačine kot prebivalce okoliških krajev. Stojnice so kot običajno postavili že zelo zgodaj, organizatorji in prodajalci pa se poskrbeli, da se je na sejmu možno dobro opremiti pred prihajajočimi prazniki. Poleg domačih dobrot in izdelkov, suhe robe, tekstila in sadik, obiskovalci lahko najdejo tudi druge stvar, primerne za decembrska obdarovanja. (Jure Mernik)