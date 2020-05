Franc Dover pred odhodom s konjiške komunale: “Najbolj sem ponosen na svoje sodelavce!”

Na Konjiškem je v torek odjeknila novica, da direktor konjiškega Javnega komunalnega podjetja mag. Franc Dover zapušča to delovno mesto.

Jeseni se mu izteče 4-letni mandat na čelu konjiške komunale, ki jo vodi zadnjih nekaj let. Na novi razpis pa se ne bo prijavil, saj odhaja v novo službo. Ta teden so ga namreč imenovali za direktorja mariborske Snage. Konjičana, ki sicer živi v Mariboru, so v nadzornem svetu izbrali med osmimi kandidati za novega direktorja.

Z njim smo govorili zatem, ko je bil obveščen, da je izbran za novega direktorja.

Gospod Dover, marsikoga je novica, da odhajate iz Konjic, presenetila. Kako to, da ste sprejeli to odločitev?

Novi izzivi so na obzorju in sam sem človek dejanj, akcije. V tem okolju sem se veliko naučil in ponosen sem, da smo tukaj izgradili vrhunski tim. Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice v tej obliki je odlično zasnovano, tudi za prihodnje obdobje.

Kdor koli bo prišel, sicer ne bo imel lahkega dela.

Če bo prišel nekdo, ki ni iz komunalni vod, bo to malo težje, sicer nekoliko lažje, zagotovo pa se bo moj naslednik soočal z razmerami, kot vsa podjetja v Sloveniji, od trenutnih izrednih razmer do pomanjkanja virov za določene naložbe, ki so nekoliko zastale, a jih bo nujno treba zapeljati naprej.

Zelo sem ponosen na svoje sodelavce, s katerimi sem in še bom sodeloval in jih bom opazoval.

Gre za vašo osebno odločitev ali vas je k temu privedlo še kaj drugega?

To je popolnoma osebna odločitev. Po duši sem podjetnik, menedžer, sem opazovalec okolja, naravovarstvenik po srcu in duši. Mene vedno nekaj žene.

Ko v nekem okolju prideš do neke točke, ko je treba narediti preboj, je treba iskati tisti korak in stremeti za tem. Iščem nove izzive, nove priložnosti in želim si ljudi navdihovati še kje drugje.

Nisem se z nikomer skregal, je pa res, da so kakšni pogledi drugačni, kot so moji. In v takšnem primeru pač sprejmeš odločitev, ki je najboljša v danem trenutku. In čas bo pokazal, če je bila pravilna ali ne.

Mandat sem vam izteče jeseni. Kdaj pravzaprav odhajate iz Konjic?

Bil sem pri županu, lepo sva se pogovorila. Imam odpovedni rok, ki ga lahko po dogovoru tudi skrajšamo. Za zdaj pa še nismo sprejeli dokončnih odločitev.

Daljši pogovor s Francem Doverjem, tudi o dosežkih JKP v času njegovega vodenja, pa preberite danes v novi številki lokalnega časopisa NOVICE.