Foto Joy iz Zreč: za veselje, zabavo in ujete spomine

Mlad podjetnik Jan Esih iz Zreč se ukvarja s prav posebnim, modernim načinom fotografiranja. Ima namreč photo booth Foto Joy, ki poskrbi, da so druženja zabavna in predvsem unikatna.

Photo Joy je naprava, ki je izdelana iz masivnega lesa. Srce naprave predstavlja zaslon na dotik, mini računalnik, visokozmogljiv sublamacijski tiskalnik in seveda fotoaparat z LED trakovi, skriti za pleksi steklom, ki lepo osvetlijo portretirance. Ob tem je lastnik naprave Jan Esih povedal: »Naprava je narejena za užitek. Lahko jo uporabite na rojstnem dnevu sorodnikov, prijateljev, na poroki, prireditvi ali na promocijskem dogodku.«

Fotografija v nekaj sekundah

Naprava je prenosljiva, tako da skoraj ni kotička, ki se ji ne bi prilegel. Zavzame malo prostora, za delovanje pa potrebuje le elektriko. Zbrani se enostavno postavijo pred napravo, se nasmehnejo in že nekaj sekund kasneje imajo fotografijo v rokah, prejmejo pa jo tudi v e-poštni nabiralnik. Joy torej poleg hitrega tiska omogoča tudi deljenje fotografij na družbenih omrežjih (na Facebooku ali Instagramu).

Konjiški maraton in Miklavžev zajtrk

Foto Joy se je v naših koncih prvič pojavi letos konec septembra na 6. Konjiškem maratonu, kjer so se fotografirali navdušeni tekači in navijači, pa tudi ekipa organizatorjev. V začetku meseca decembra je obiskal tudi medijsko hišo NOVICE in poskrbel, da so obiskovalci Miklavževega zajtrka v nekaj sekundah že prejeli fotografijo z Miklavžem.

